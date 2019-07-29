Футболист киевского «Динамо» заявил, что хочет перейти в клуб РПЛ

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Венгерский защитник киевского «Динамо» Тамаш Кадар признался, что мог бы перейти в петербургский «Зенит» и хотел бы попробовать себя в Российской премьер-лиге (РПЛ).
Футболист киевского «Динамо» заявил, что хочет перейти в клуб РПЛ
  • © Global Look Press

«Можно сказать, что я был близок к переходу в «Зенит», но этого не случилось», — цитирует игрока Tribuna.com.

По его словам, ему неизвестно, почему у него не получилось уйти в петербургский клуб. Он также подчеркнул, что время, когда переход мог случиться, было для него непростым.

«Переезд в РПЛ был бы хорошим шагом. Там больше сильных команд. Я хотел бы туда перейти, если бы мог. Это было бы хорошо для всех. «Динамо» получило бы хорошую компенсацию», — сказал Кадар.

Кадар защищает цвета «Динамо» с 2017 года. В прошлом сезоне он сыграл 25 матчей в составе киевлян и сделал одну результативную передачу.

Ранее «Динамо» обыграло «Шахтёр» в матче за Суперкубок Украины по футболу.

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