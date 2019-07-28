«Динамо» обыграло «Шахтёр» в матче за Суперкубок Украины по футболу

Киевское «Динамо» одержало победу над донецким «Шахтёром» в матче за Суперкубок Украины по футболу.

Встреча, прошедшая в Одессе, завершилась со счётом 2:1 в пользу киевской команды.

«Шахтёр» забил первым — на третьей компенсированной к первому тайму минуте отличился Алан Патрик.

«Динамо» ответило голами Никиты Бурды и Дениса Гармаша, забивших на 80-й и 83-й минутах.

Таким образом, «Динамо» выиграло Суперкубок Украины в восьмой раз в своей истории, сравнявшись по этому показателю с «Шахтёром».

Ранее сообщалось, что «Аякс» обыграл ПСВ в матче за Суперкубок Нидерландов по футболу.