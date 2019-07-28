Источник: экс-чемпион России по кикбоксингу найден мёртвым
- РИА Новости
Как сообщает РИА Новости, со ссылкой на источник в правоохранительных органах, тело было обнаружено на набережной реки Мойки в центре Петербурга.
Отмечается, что на теле 51-летнего мужчины имеются следы огнестрельного ранения.
Сергей Карпенко — многократный победитель профессиональных боёв и международных турниров по кикбоксингу. В 1991 году он выиграл чемпионат СНГ, в 1992 году — первенство России, а в 1993-м стал финалистом чемпионата Европы.
Ранее сообщалось, что бывшая жена экс-игрока НБА Райта призналась в убийстве спортсмена.