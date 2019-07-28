Источник: экс-чемпион России по кикбоксингу найден мёртвым

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В Санкт-Петербурге было обнаружено тело бывшего чемпиона России по кикбоксингу Сергея Карпенко.
Источник: экс-чемпион России по кикбоксингу найден мёртвым
  • РИА Новости

Как сообщает РИА Новости, со ссылкой на источник в правоохранительных органах, тело было обнаружено на набережной реки Мойки в центре Петербурга.

Отмечается, что на теле 51-летнего мужчины имеются следы огнестрельного ранения.

Сергей Карпенко — многократный победитель профессиональных боёв и международных турниров по кикбоксингу. В 1991 году он выиграл чемпионат СНГ, в 1992 году — первенство России, а в 1993-м стал финалистом чемпионата Европы.

Ранее сообщалось, что бывшая жена экс-игрока НБА Райта призналась в убийстве спортсмена.

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