Пловчиха Ефимова рассказала, что иногда бывает вынуждена пропускать допинг-тесты
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«Она ко мне подходила, мы с ней разговаривали, и она очень извинялась, сказала, что была не права критикуя меня. Все люди делают ошибки, и она с этим согласна. А с этими «флажками»… Вы даже не представляете, как это тяжело. Так что пропуск — это мелочь, они у меня и самой часто бывают», — приводит слова Ефимовой ТАСС.
Согласно правилам Всемирного антидопингового агентства (WADA), в случае пропуска трёх тестов в течение года спортсмену может грозить дисквалификация сроком до двух лет.
Ранее сообщалось, что Яна Мартынова не намерена возобновлять карьеру после дисквалификации.