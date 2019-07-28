Пловчиха Ефимова рассказала, что иногда бывает вынуждена пропускать допинг-тесты

Россиянка Юлия Ефимова, комментируя ситуация с литовской пловчихой Рутой Мейлутите, трижды за год пропустившей допинг-тесты, рассказала о сложностях со своевременным прохождением проверок на запрещённые препараты.

«Она ко мне подходила, мы с ней разговаривали, и она очень извинялась, сказала, что была не права критикуя меня. Все люди делают ошибки, и она с этим согласна. А с этими «флажками»… Вы даже не представляете, как это тяжело. Так что пропуск — это мелочь, они у меня и самой часто бывают», — приводит слова Ефимовой ТАСС.

Согласно правилам Всемирного антидопингового агентства (WADA), в случае пропуска трёх тестов в течение года спортсмену может грозить дисквалификация сроком до двух лет.

Ранее сообщалось, что Яна Мартынова не намерена возобновлять карьеру после дисквалификации.