Пловчиха Мартынова не намерена возобновлять карьеру после дисквалификации
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- РИА Новости
По словам её личного тренера Гульнары Аминовой, которые передаёт ТАСС, после отбытия четырёхлетней дисквалификации, которую спортсменка считает незаслуженной, она не намерена возвращаться в спорт.
Мартынова, специализировавшаяся в комплексном плавании на дистанции 400 м, была дисквалифицирована в 2015 году после того, как в её допинг-пробе было обнаружено запрещённое вещество остарин.
Ранее австралийская пловчиха Шайна Джек сообщила о положительной допинг-пробе.