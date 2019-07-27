Пловчиха Мартынова не намерена возобновлять карьеру после дисквалификации

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Серебряный призёр чемпионата мира по плаванию 2007 года Яна Мартынова заявила, что не намерена возобновлять спортивную карьеру после дисквалификации за нарушение антидопинговых правил.
Пловчиха Мартынова не намерена возобновлять карьеру после дисквалификации
  • © Александр Вильф
  • РИА Новости

По словам её личного тренера Гульнары Аминовой, которые передаёт ТАСС, после отбытия четырёхлетней дисквалификации, которую спортсменка считает незаслуженной, она не намерена возвращаться в спорт.

Мартынова, специализировавшаяся в комплексном плавании на дистанции 400 м, была дисквалифицирована в 2015 году после того, как в её допинг-пробе было обнаружено запрещённое вещество остарин.

Ранее австралийская пловчиха Шайна Джек сообщила о положительной допинг-пробе.

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