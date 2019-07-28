Косаченко: Квят показал, что может быть одним из лучших

Оксана Косаченко, бывший менеджер первого российского пилота «Формулы-1» Виталия Петрова, прокомментировала выступление гонщика Toro Rosso Даниила Квята в гонке 11-го этапа «Формулы-1» Гран-при Германии.

«В ситуации, когда погода так сложилась и самоустранились лидеры, действительно очень важен гоночный талант. И Даня сегодня подтвердил, что в условиях относительно равных он может быть одним из лучших», — приводит слова Косаченко ТАСС.

Она отметила, что такой результат ничего мгновенно не изменит в карьере 25-летнего россиянина.

«Это просто один плюсик в копилку всех тех плюсиков, которые он в этом году собирает, для того чтобы оказаться за рулём старшего гоночного коллектива. Но у меня есть ощущение, что Даниила на сегодняшний день устраивает то, что он имеет», — добавила менеджер.

Квят, стартовавший 14-м, сумел финишировать на третьей позиции на Гран-при Германии, прошедшем в сложных погодных условиях. Для россиянина это третий подиум в карьере. Первые два он завоевал, выступая за Red Bull.

Ранее Михаил Алёшин объяснил, почему Квят не оказывал излишнего сопротивления Себастьяну Феттелю на последних кругах Гран-при Германии.