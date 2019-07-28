Алёшин объяснил, почему Квят не оказывал излишнего сопротивления Феттелю на последних кругах

Российский гонщик Михаил Алёшин прокомментировал выступление своего соотечественника, пилота Toro Rosso Даниила Квята в гонке 11-го этапа «Формулы-1» Гран-при Германии.

«Своими выступлениями с начала сезона он доказал, что готов бороться и воспользуется любой возможностью. Причём хочу отметить, что в такой хаотичной гонке он не просто удержался на трассе, не вылетел, как это произошло даже с Льюисом Хэмилтоном, но и безошибочно добрался до финиша», — приводит слова Алёшина ТАСС.

Он отметил, что понимает, почему Квят не оказывал излишнего сопротивления немецкому пилоту Ferrari Себастьяну Феттелю, опередившему его в борьбе за второе место на последних кругах гонки.

«Не было смысла упираться и напрасно рисковать. Ferrari очевидно быстрее Toro Rosso на прямых, и не пускать и рисковать призовым местом было бы безрассудно. Думаю, команда оценила действия Даниила», — добавил гонщик.

Квят, стартовавший 14-м, сумел финишировать на третьей позиции на Гран-при Германии, прошедшем в сложных погодных условиях.

Ранее сообщалось, что чемпион «Формулы-1» назвал Квята гонщиком дня на Гран-при Германии.