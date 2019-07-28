СК начал проверку по факту гибели Боричева на «Московской миле — 2019»
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Главное следственное управление СК России по региону.
«Организовано проведение доследственной проверки. Изъята автомашина, а также документы по организации автогонок. Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы, планируется назначение автотехнической», — говорится в тексте.
В ведомстве отметили, что во время заезда одна из машин вылетела с трассы, въехала в препятствие и загорелась.
Ранее сообщалось, что Боричев скончался в результате аварии на «Московской миле — 2019».