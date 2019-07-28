СК начал проверку по факту гибели Боричева на «Московской миле — 2019»

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Следователи начали проверку по факту гибели гонщика Сергея Боричева, не справившегося с управлением на соревновании «Московская миля — 2019» в Подмосковье.
СК начал проверку по факту гибели Боричева на «Московской миле — 2019»
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Главное следственное управление СК России по региону.

«Организовано проведение доследственной проверки. Изъята автомашина, а также документы по организации автогонок. Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы, планируется назначение автотехнической», — говорится в тексте.

В ведомстве отметили, что во время заезда одна из машин вылетела с трассы, въехала в препятствие и загорелась.

Ранее сообщалось, что Боричев скончался в результате аварии на «Московской миле — 2019».

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