В Подмосковье во время соревнований погиб гонщик

В Московской области во время соревнований «Московская миля — 2019» погиб российский гонщик Сергей Боричев. Об этом говорится в сообщении на сайте соревнования.

Во время одного из отборочных заездов на аэродроме Быково пилот не справился с управлением автомобиля Nissan GT-R и вылетел за пределы трассы.

Автомобиль столкнулся с препятствием и загорелся.

Прибывшие спасательные службы приступили к спасению пилота и тушению автомобиля.

«Врачи сделали всё возможное для спасения Сергея Боричева, но, к сожалению, из-за полученных травм спасти его жизнь не удалось», — заявили организаторы.

Ранее 14-летний испанский мотогонщик скончался после аварии в Барселоне.