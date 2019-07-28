В Подмосковье во время соревнований погиб гонщик
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- РИА Новости
Во время одного из отборочных заездов на аэродроме Быково пилот не справился с управлением автомобиля Nissan GT-R и вылетел за пределы трассы.
Автомобиль столкнулся с препятствием и загорелся.
Прибывшие спасательные службы приступили к спасению пилота и тушению автомобиля.
«Врачи сделали всё возможное для спасения Сергея Боричева, но, к сожалению, из-за полученных травм спасти его жизнь не удалось», — заявили организаторы.
Ранее 14-летний испанский мотогонщик скончался после аварии в Барселоне.