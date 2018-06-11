Мотогонщик в возрасте 14 лет скончался после аварии в Барселоне

Испанский мотогонщик Reale Avintia Academy Андреас Перес скончался в возрасте 14 лет после аварии во второй гонке чемпионата Барселоны.

Перес упал на выходе из поворота и столкнулся с несколькими другими гонщиками. Молодой мотоциклист был эвакуирован на вертолёте в больницу, где ему диагностировали серьёзную травму головного мозга, а позднее констатировали смерть мозга. Несмотря на то что сердце продолжало биться, врачи не смогли спасти жизнь спортсмену.

«Мы потеряли великого гонщика, но прежде всего великого человека. Будем очень скучать по нему. Команда и её спонсоры хотят всеми силами поддержать семью Андреаса», — сообщается в заявлении команды Reale Avintia Academy на официальном сайте.

Ранее мотогонщик Дэн Нин погиб в аварии во время квалификации гонки Isle of Man Tourist Trophy.