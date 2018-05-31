Мотогонщик Нин погиб в аварии во время квалификации гонки
Организаторы отмечают, что авария была несчастным случаем, сообщает Autosport. Нин скончался на месте. Машина скорой помощи, которая ехала на место аварии столкнулась на трассе с ещё одним гонщиком, который был госпитализирован.
30-летний уроженец острова Мэн трижды становился победителем гонки Isle of Man Tourist Trophy в трёх различных классах.
Ранее прокуратура Италии завершила расследование обстоятельств аварии, в результате которой погиб экс-чемпион мира по шоссейно-кольцевым мотогонкам в классе MotoGP американец Ники Хэйден.