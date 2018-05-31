Мотогонщик Нин погиб в аварии во время квалификации гонки

Мотогонщик Дэн Нин погиб в аварии во время квалификации гонки Isle of Man Tourist Trophy.

Организаторы отмечают, что авария была несчастным случаем, сообщает Autosport. Нин скончался на месте. Машина скорой помощи, которая ехала на место аварии столкнулась на трассе с ещё одним гонщиком, который был госпитализирован.

30-летний уроженец острова Мэн трижды становился победителем гонки Isle of Man Tourist Trophy в трёх различных классах.

Ранее прокуратура Италии завершила расследование обстоятельств аварии, в результате которой погиб экс-чемпион мира по шоссейно-кольцевым мотогонкам в классе MotoGP американец Ники Хэйден.