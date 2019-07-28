Бучневич: моё звено с Панариным может быть классным

Российский форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Павел Бучневич считает, что его звено с Микой Зибанеджадом и Артемием Панариным может быть продуктивным.

«Это может быть классное звено. Панарин и Зибанеджад — очень умелые игроки. С Микой я уже выступал, мы легко находили понимание на льду, здорово выглядели вместе. Тренер был доволен, хотя не знаю, чего ждать дальше. Есть и другие хорошие игроки. Появился Каапо Какко. Ещё не видел его, но отзывы о финне мощные», — цитирует Бучневича официальный сайт НХЛ.

Также российский форвард добавил, что никогда ранее не играл вместе с Артемием Панариным.

Ранее Каменский рассказал о перспективах ряда российских хоккеистов заиграть в НХЛ.