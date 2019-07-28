Сенников назвал «Локомотив» фаворитом встречи с ЦСКА

Экс-защитник столичных железнодорожников Дмитрий Сенников в преддверии матча 3-го тура РПЛ между ЦСКА и «Локомотивом» объяснил, почему у подопечных Сёмина больше шансов на победу.

«За «Локо» говорят первые игры нового сезона и финальный отрезок прошлого. Коллектив Сёмина выглядит более сбалансированным, играет качественнее. Но это не значит, что у ЦСКА совсем нет шансов. Они сильны тем, что абсолютно непредсказуемы. Этим страдают все молодые команды. Армейцы могут провалить игры с аутсайдерами, а потом выдать шедевр против более сильного соперника. К примеру, в матче первого тура, который подопечные Гончаренко проиграли в Самаре, я не увидел ни уверенности, ни лидеров на поле. А уже в следующей встрече подобные факторы незаметно исчезли», — рассказал эксперт в разговоре с RT.

Также Сенников предостерёг «Локомотив» от недооценки соперника.

Ранее Анатолий Бышовец заявил, что у «Локомотива» и ЦСКА равные шансы в матче 3-го тура РПЛ.