Сенников назвал «Локомотив» фаворитом встречи с ЦСКА

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Экс-защитник столичных железнодорожников Дмитрий Сенников в преддверии матча 3-го тура РПЛ между ЦСКА и «Локомотивом» объяснил, почему у подопечных Сёмина больше шансов на победу.
Сенников назвал «Локомотив» фаворитом встречи с ЦСКА
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«За «Локо» говорят первые игры нового сезона и финальный отрезок прошлого. Коллектив Сёмина выглядит более сбалансированным, играет качественнее. Но это не значит, что у ЦСКА совсем нет шансов. Они сильны тем, что абсолютно непредсказуемы. Этим страдают все молодые команды. Армейцы могут провалить игры с аутсайдерами, а потом выдать шедевр против более сильного соперника. К примеру, в матче первого тура, который подопечные Гончаренко проиграли в Самаре, я не увидел ни уверенности, ни лидеров на поле. А уже в следующей встрече подобные факторы незаметно исчезли», — рассказал эксперт в разговоре с RT.

Также Сенников предостерёг «Локомотив» от недооценки соперника.

Ранее Анатолий Бышовец заявил, что у «Локомотива» и ЦСКА равные шансы в матче 3-го тура РПЛ. 

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