Бышовец считает, что у «Локомотива» и ЦСКА равные шансы в матче третьего тура РПЛ
- РИА Новости
«Ожидаю от встречи бескомпромиссности. В этом прелесть дерби: интрига, полный стадион. Но самое важное — определяющий характер результата для будущей борьбы за чемпионство», — цитирует специалиста «Советский спорт».
По его словам, ему нравится игра ЦСКА. Он считает, что армейцы прогрессируют, несмотря на молодой состав. У «Локомотива» же он отметил, не только молодых футболистов, но и опыт некоторых игроков.
«Локомотив» изменил стиль на более атакующий, идет вперёд с удовольствием, но шансы равны. А на первый план может выйти тот опыт, о котором я говорил. Если спросят, какой результат мне будет приятен, то отвечу: справедливый», — сказал Бышовец.
Матч ЦСКА — «Локомотив» состоится 28 июля в Москве на стадионе «ВЭБ Арена».
Ранее «Локомотив» обыграл «Тамбов» во втором туре РПЛ.