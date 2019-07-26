Бышовец считает, что у «Локомотива» и ЦСКА равные шансы в матче третьего тура РПЛ

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Бывший главный тренер московского «Локомотива» Анатолий Бышовец поделился ожиданиями от матча третьего тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со столичным ЦСКА.
Бышовец считает, что у «Локомотива» и ЦСКА равные шансы в матче третьего тура РПЛ
  • РИА Новости

«Ожидаю от встречи бескомпромиссности. В этом прелесть дерби: интрига, полный стадион. Но самое важное — определяющий характер результата для будущей борьбы за чемпионство», — цитирует специалиста «Советский спорт».

По его словам, ему нравится игра ЦСКА. Он считает, что армейцы прогрессируют, несмотря на молодой состав. У «Локомотива» же он отметил, не только молодых футболистов, но и опыт некоторых игроков.

«Локомотив» изменил стиль на более атакующий, идет вперёд с удовольствием, но шансы равны. А на первый план может выйти тот опыт, о котором я говорил. Если спросят, какой результат мне будет приятен, то отвечу: справедливый», — сказал Бышовец.

Матч ЦСКА — «Локомотив» состоится 28 июля в Москве на стадионе «ВЭБ Арена».

Ранее «Локомотив» обыграл «Тамбов» во втором туре РПЛ.

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