Земсков: Москва провела лучший отборочный турнир к ЧМ по пляжному футболу
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- РИА Новости
«Все зарубежные коллеги, с кем удалось пообщаться по ходу турнира, очень высоко оценили уровень российской организации. Москва провела лучший турнир. Да, в матчах, которые проходят в Португалии или Испании есть свои плюсы, но именно в нашей столице умеют проводить масштабные события так, как нигде! Наверное, это зародилось ещё после Олимпиады 1980 года», — сказал Земсков в интервью RT.
Ранее Земсков выразил мнение, что проведение ЧМ по пляжному футболу в России привлечёт внимание к этому виду спорта.