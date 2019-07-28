Земсков: Москва провела лучший отборочный турнир к ЧМ по пляжному футболу

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Нападающий сборной России по пляжному футболу Фёдор Земсков поделился впечатлениями от проведения европейского отборочного турнира в Москве к чемпионату мира 2019 года.
Земсков: Москва провела лучший отборочный турнир к ЧМ по пляжному футболу
  • © Рамиль Ситдиков
  • РИА Новости

«Все зарубежные коллеги, с кем удалось пообщаться по ходу турнира, очень высоко оценили уровень российской организации. Москва провела лучший турнир. Да, в матчах, которые проходят в Португалии или Испании есть свои плюсы, но именно в нашей столице умеют проводить масштабные события так, как нигде! Наверное, это зародилось ещё после Олимпиады 1980 года», — сказал Земсков в интервью RT.

Ранее Земсков выразил мнение, что проведение ЧМ по пляжному футболу в России привлечёт внимание к этому виду спорта.

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