Земсков: проведение ЧМ по пляжному футболу в России привлечёт внимание к этому виду спорта
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- РИА Новости
«Безусловно, пляжный ЧМ — не конкурент чемпионату мира по большому футболу, но проведение такого турнира привлечёт внимание к нашему виду спорта. На отборе мы увидели, что российским зрителям интересна пляжка. Было много детишек, которые старались подражать, брали автографы, делали фото. Всё прошло на одном дыхании. Согласен с Алаевым, что этот отбор поможет нам выиграть заявку на ЧМ», — сказал Земсков в интервью RT.
Чемпионат мира 2019 года пройдёт в Парагвае с 21 ноября по 1 декабря.
Ранее главный тренер национальной команды Михаил Лихачёв поделился ожиданиями от выступления сборной России на ЧМ по пляжному футболу.