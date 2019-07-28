Земсков: проведение ЧМ по пляжному футболу в России привлечёт внимание к этому виду спорта

Нападающий сборной России по пляжному футболу Фёдор Земсков считает, что проведение европейской квалификации в Москве к чемпионату мира 2019 года поможет России в будущем получить заявку на организацию всего турнира.

«Безусловно, пляжный ЧМ — не конкурент чемпионату мира по большому футболу, но проведение такого турнира привлечёт внимание к нашему виду спорта. На отборе мы увидели, что российским зрителям интересна пляжка. Было много детишек, которые старались подражать, брали автографы, делали фото. Всё прошло на одном дыхании. Согласен с Алаевым, что этот отбор поможет нам выиграть заявку на ЧМ», — сказал Земсков в интервью RT.

Чемпионат мира 2019 года пройдёт в Парагвае с 21 ноября по 1 декабря.

Ранее главный тренер национальной команды Михаил Лихачёв поделился ожиданиями от выступления сборной России на ЧМ по пляжному футболу.