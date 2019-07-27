Лихачёв поделился ожиданиями от выступления сборной России на ЧМ по пляжному футболу

Главный тренер сборной России по пляжному футболу Михаил Лихачёв в беседе с RT поделился ожиданиями от выступления команды на чемпионате мира 2019 года в Парагвае.

«Загадывать ничего не будем. Но в целом будем двигаться по касательной, которую задали здесь, в Москве. Теперь знаем, что у нас есть небольшие шероховатости на старте турнира. На групповом этапе играли немного вальяжно и долго раскачивались. Будем избегать таких вещей. Не буду также говорить и по составу. У всех ребят очень тяжёлый клубный сезон, просто будем надеяться, что они проведут его без травм и смогут помочь нам», — заявил Лихачёв.

Чемпионат мира 2019 года пройдёт в Парагвае с 21 ноября по 1 декабря.

Ранее Лихачёв оценил выступление команды в отборе на ЧМ.