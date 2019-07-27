Тренер сборной России по пляжному футболу оценил выступление команды в отборе на ЧМ

Главный тренер сборной России по пляжному футболу Михаил Лихачёв в беседе с RT прокомментировал выступление национальной команды в европейской квалификации к чемпионату мира по пляжному футболу 2019 года.

«Очень доволен не только результатом, но и игрой ребят. Оценю на 99%. Последние два дня прошли и вовсе в фантастической атмосфере. Приятно, что мы получили такой отклик от болельщиков. Это очень мотивирует. Для нас это важно и очень дорогого стоит», — заявил Лихачёв.

Сборная России стала победителем квалификационного турнира, обыграв в финале команду Италии со счётом 7:1.

Ранее сообщалось, что определились все участники финальной стадии ЧМ по пляжному футболу от Европы.