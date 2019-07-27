Определились все участники финальной стадии ЧМ по пляжному футболу от Европы

По итогам квалификационного турнира к чемпионату мира по пляжному футболу 2019 года в Москве определились все участники мирового первенства от Европы.

Последним участником решающей стадии мирового первенства стала команда Португалии, взявшая верх над Испанией по пенальти.

По итогам квалификационного турнира пять сильнейших сборных гарантировали себе участие в предстоящем чемпионате мира — Россия, Италия, Швейцария, Белоруссия и Португалия.

Чемпионат мира 2019 года пройдёт в Парагвае с 21 ноября по 1 декабря.

Ранее сообщалось, что сборная России обыграла команду Испании и вышла на ЧМ по пляжному футболу.