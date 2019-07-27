Определились все участники финальной стадии ЧМ по пляжному футболу от Европы
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Последним участником решающей стадии мирового первенства стала команда Португалии, взявшая верх над Испанией по пенальти.
По итогам квалификационного турнира пять сильнейших сборных гарантировали себе участие в предстоящем чемпионате мира — Россия, Италия, Швейцария, Белоруссия и Португалия.
Чемпионат мира 2019 года пройдёт в Парагвае с 21 ноября по 1 декабря.
Ранее сообщалось, что сборная России обыграла команду Испании и вышла на ЧМ по пляжному футболу.