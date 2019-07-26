Сборная России обыграла команду Испании и вышла на ЧМ по пляжному футболу

В матче группового этапа отборочного турнира к чемпионату мира по пляжному футболу российская сборная обыграла испанцев и завоевала путёвку на мировое первенство.

Итоговый счёт матча — 6:1 в пользу сборной России.

В составе победителей забивали Максим Чужков, Борис Никоноров, Виктор Крышанов, Артур Папоротный и Юрий Крашенинников. Автоголом отметился футболист испанской команды Хавьер Торрес. Единственный мяч в ворота сборной России отправил Лопез Пабло Гонсалес Молина.

Россияне выиграли группу 2, одержав три победы в трёх поединках, и завоевали путёвку на чемпионат мира, который пройдёт с 21 ноября по 1 декабря в Парагвае.

Ранее сообщалось, что сборная России разгромила команду Азербайджана в квалификации ЧМ по пляжному футболу.