Рублёв: хотел бы победить в финале турнира ATP-500 в Гамбурге

Россиянин Андрей Рублёв, который вышел в финал турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) серии 500 в немецком Гамбурге, поделился ожиданиями от решающего матча соревнований.

«Все устали, у всех были тяжёлые матчи. Это другое чувство, эмоции, посмотрим, как будет в финале. Это мой первый финал турнира серии ATP-500. Конечно, я хотел бы победить и постараюсь изо всех сил. Это уже была удивительная неделя для меня», — приводит слова российского теннисиста официальный сайт ATP.

Он также признался, что в полуфинале в какой-то момент смирился с тем, что его соперник испанец Пабло Карреньо-Буста играет лучше, но смог прийти в себя, когда удалось сделать брейк во втором сете.

«В третьей партии чувствовал себя намного увереннее. А потом всё произошло так быстро», — сказал Рублёв.

Рублёв обыграл Карреньо-Бусту со счётом 4:6, 7:5, 6:1. В финале он встретится с действующим чемпионом турнира грузином Николозом Басилашвили, победившим Александра Зверева.

Всего в активе Рублёва теперь четыре финала на турнирах ATP: помимо соревнований в Катаре, он пробивался в решающий матч на молодёжном Итоговом турнире в итальянском Милане, а также на турнире серии 250 в хорватском Умаге, на котором одержал победу.

Ранее сообщалось, что Рублёв пробился в финал турнира ATP впервые за 18 месяцев.