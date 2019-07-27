Рублёв пробился в финал турнира ATP впервые за 18 месяцев
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В прошлый раз 21-летний россиянин выходил в финал на турнире ATP серии 250 в катарской Дохе в январе 2018 года. Тогда он в двух сетах уступил французу Гаэлю Монфису.
Всего в активе Рублёва теперь четыре финала на турнирах ATP: помимо соревнований в Катаре, он пробивался в решающий матч на молодёжном Итоговом турнире в итальянском Милане, а также турнире серии 250 в хорватской Умаге, победу на котором он одержал.
Ранее сообщалось, что Рублёв обыграл Карреньо-Бусту и вышел в финал турнира ATP в Гамбурге.