Рублёв пробился в финал турнира ATP впервые за 18 месяцев

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Выход в финал турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в немецком Гамбурге стал для россиянина Андрея Рублёва первым за 18 месяцев.
Рублёв пробился в финал турнира ATP впервые за 18 месяцев
  • © Panoramic/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

В прошлый раз 21-летний россиянин выходил в финал на турнире ATP серии 250 в катарской Дохе в январе 2018 года. Тогда он в двух сетах уступил французу Гаэлю Монфису.

Всего в активе Рублёва теперь четыре финала на турнирах ATP: помимо соревнований в Катаре, он пробивался в решающий матч на молодёжном Итоговом турнире в итальянском Милане, а также турнире серии 250 в хорватской Умаге, победу на котором он одержал.

Ранее сообщалось, что Рублёв обыграл Карреньо-Бусту и вышел в финал турнира ATP в Гамбурге.

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