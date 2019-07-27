Рублёв обыграл Карреньо-Бусту и вышел в финал турнира ATP в Гамбурге

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Россиянин Андрей Рублёв одержал победу над испанцем Пабло Карреньо-Бустой в полуфинале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в немецком Гамбурге.
Рублёв обыграл Карреньо-Бусту и вышел в финал турнира ATP в Гамбурге
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Встреча продолжалась 1 час 53 минуты и завершилась со счётом 4:6, 7:5, 6:1 в пользу 21-летнего россиянина.

В финале соперником Рублёва станет действующий чемпион турнира Николоз Басилашвили, в полуфинале взявший верх над немцем Александром Зверевым. Матч состоится 28 июля.

Ранее сообщалось, что Карен Хачанов является лидером по количеству пройденных допинг-тестов среди теннисистов в 2018 году.

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