Рублёв обыграл Карреньо-Бусту и вышел в финал турнира ATP в Гамбурге

Россиянин Андрей Рублёв одержал победу над испанцем Пабло Карреньо-Бустой в полуфинале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в немецком Гамбурге.

Встреча продолжалась 1 час 53 минуты и завершилась со счётом 4:6, 7:5, 6:1 в пользу 21-летнего россиянина.

В финале соперником Рублёва станет действующий чемпион турнира Николоз Басилашвили, в полуфинале взявший верх над немцем Александром Зверевым. Матч состоится 28 июля.

Ранее сообщалось, что Карен Хачанов является лидером по количеству пройденных допинг-тестов среди теннисистов в 2018 году.