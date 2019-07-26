Хачанов — лидер по количеству пройденных допинг-тестов среди теннисистов в 2018 году

Российский теннисист Карен Хачанов чаще других коллег подвергался допинг-тестированию в прошлом году.

Как сообщает пресс-служба Международной федерации тенниса (ITF), россиянин Карен Хачанов чаще всех проходил проверку на допинг в 2018 году. У спортсмена брали пробы 32 раза: 13 — по ходу турниров и ещё 19 — во внесоревновательный период.

Второе и третье место разделили Юлия Гергес и Доминик Тим. Первая ракетка мира Новак Джокович сдавал допинг-тест 21 раз.

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