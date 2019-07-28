Британские СМИ сообщили об 11 положительных допинг-пробах в АПЛ
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Об этом сообщает The Mirror.
Отмечается, что всего было сдано 16 положительных тестов, восемь из которых — в прошлом сезоне, шесть — в сезоне-2017/18 и две — в сезоне-2016/17.
В организме игроков были обнаружены амфетамин, морфин, риталин и триамцинолон.
Тем не менее, спортсмены избежали наказаний, так как Футбольная ассоциация Англии (FA) отметила, что препараты принимались либо в виде терапевтических исключений либо другим разрешённым способом.
Ранее австралийская пловчиха Джек сообщила о положительной допинг-пробе.