Британские СМИ сообщили об 11 положительных допинг-пробах в АПЛ

Британское антидопинговое агентство (UKAD) выявило 11 футболистов Английской премьер-лиги (АПЛ), проваливших тест на допинг.

Об этом сообщает The Mirror.

Отмечается, что всего было сдано 16 положительных тестов, восемь из которых — в прошлом сезоне, шесть — в сезоне-2017/18 и две — в сезоне-2016/17.

В организме игроков были обнаружены амфетамин, морфин, риталин и триамцинолон.

Тем не менее, спортсмены избежали наказаний, так как Футбольная ассоциация Англии (FA) отметила, что препараты принимались либо в виде терапевтических исключений либо другим разрешённым способом.

Ранее австралийская пловчиха Джек сообщила о положительной допинг-пробе.