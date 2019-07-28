Головин помог «Монако» обыграть «Порту» в товарищеском матче

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В товарищеском матче, который проходил в Португалии, французский футбольный клуб «Монако» одержал победу над местным «Порту» со счётом 1:0.
Головин помог «Монако» обыграть «Порту» в товарищеском матче
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Автором единственного в поединке мяча стал полузащитник монегасков Желсон Мартинш, отличившийся на 22-й минуте.

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин начал встречу с «Порту» в стартовом составе своей команды и провёл на поле 74 минуты, но результативными действиями не отметился.

Последний товарищеский матч в рамках подготовки к сезону-2019/20 монегаски проведут в следующую субботу, 3 августа, с итальянской «Сампдорией».

Ранее сообщалось, что «Монако» представил комплект выездной формы видеороликом с Головиным.

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