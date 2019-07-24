«Монако» представило комплект выездной формы видеороликом с Головиным

Футбольный клуб «Монако» презентовал новый комплект гостевой формы на предстоящий сезон.

Видео презентации, в которой принял участие российский полузащитник команды Александр Головин, представлено в Twitter клуба.

Головин перешёл в «Монако» прошлым летом. В минувшем сезоне он сыграл 35 матчей за монегасков, в которых забил четыре мяча и отдал столько же результативных передач.

Ранее клуб «Монако» с Головиным обыграл «Валенсию» в контрольном матче.