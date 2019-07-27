Агент отреагировал на слова Кононова об уходе Мельгарехо из «Спартака»

Агент Хуан Апплеярд, представляющий интересы полузащитника московского «Спартака» Лоренсо Мельгарехо, прокомментировал слова главного тренера команды Олега Кононова о предстоящем уходе его клиента.

«Повторюсь, Мельгарехо не покидает клуб. Просто Кононов не любит его. Он сказал после поражения, что Лоренсо уходит? Серьёзно? «Спартак» слишком великий клуб для такого плохого тренера», — приводит слова Апплеярда «Чемпионат».

28-летний Мельгарехо выступает за «Спартак» с 2016 года. В прошлом сезоне парагвайский хавбек сыграл в 33 матчах и записал в свой актив пять голов и пять результативных передач. В текущем сезоне он ещё не выходил на поле в составе красно-белых.

Ранее Кононов заявил, что Мельгарехо покинет «Спартак».