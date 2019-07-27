Кононов заявил, что Мельгарехо покинет «Спартак»

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Главный тренер московского «Спартака» Олег Кононов заявил, что полузащитник Лоренсо Мельгарехо покинет команду.
Кононов заявил, что Мельгарехо покинет «Спартак»
  • © Алексей Филиппов
  • РИА Новости

«Мельгарехо, Ханни — те игроки, которые покинут команду. Софьян уже ушёл», — приводит слова Кононова «Чемпионат».

28-летний Мельгарехо выступает за «Спартак» с 2016 года. В прошлом сезоне парагвайский хавбек сыграл в 33 матчах и записал в свой актив пять голов и пять результативных передач. В текущем сезоне он ещё не выходил на поле в составе красно-белых.

Ранее агент опроверг слухи об уходе Мельгарехо из «Спартака».

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