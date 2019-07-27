Агент отреагировал на слухи об уходе Мельгарехо из «Спартака»
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«Это неправда, что Мельгарехо известили о том, что он уходит из «Спартака», — приводит слова Апплеярда «Чемпионат».
28-летний Мельгарехо выступает за «Спартак» с 2016 года. В прошлом сезоне парагвайский хавбек сыграл в 33 матчах и записал в свой актив пять голов и пять результативных передач. В текущем сезоне он ещё не выходил на поле в составе красно-белых.
Ранее сообщалось, что «Спартак» намерен избавиться от Мельгарехо.