Ковалёв отказался от боя с Альваресом ради поединка в Челябинске

Чемпион мира по версии Всемирной боксёрской организации (WBO) в полутяжёлом весе россиянин Сергей Ковалёв заявил, что отказался от поединка с обладателем поясов Всемирного боксёрского совета (WBC), Всемирной боксёрской ассоциации (WBA) с приставкой Super и Международной боксёрской федерации (IBF) в среднем весе мексиканцем Саулем Альваресом.

«Пару дней назад команда Альвареса вернулась к столу переговоров к нам с очень жирным предложением: провести бой со мной за мой титул WBO в полутяжёлом весе. Я лично отказался от этого заманчивого предложения, так как не могу подвести болельщиков и отказаться от боя в Челябинске против Энтони Ярда», — написал Ковалёв в своём Instagram.

Он отметил, что, поскольку Альварес хочет выйти с ним на бой, ему придётся подождать.

«Молодой ещё, время есть. А я пока закончу начатое дело, в котором хочется порадовать вас таким большим боем в нашем родном Челябинске», — добавил россиянин.

Поединок между Ковалёвым и Ярдом состоится в Челябинске 24 августа.

Ранее СМИ назвали возможные даты боксёрского боя Ковалёва и Альвареса.