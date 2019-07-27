Ковалёв отказался от боя с Альваресом ради поединка в Челябинске
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«Пару дней назад команда Альвареса вернулась к столу переговоров к нам с очень жирным предложением: провести бой со мной за мой титул WBO в полутяжёлом весе. Я лично отказался от этого заманчивого предложения, так как не могу подвести болельщиков и отказаться от боя в Челябинске против Энтони Ярда», — написал Ковалёв в своём Instagram.
Он отметил, что, поскольку Альварес хочет выйти с ним на бой, ему придётся подождать.
«Молодой ещё, время есть. А я пока закончу начатое дело, в котором хочется порадовать вас таким большим боем в нашем родном Челябинске», — добавил россиянин.
Поединок между Ковалёвым и Ярдом состоится в Челябинске 24 августа.
Ранее СМИ назвали возможные даты боксёрского боя Ковалёва и Альвареса.