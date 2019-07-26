СМИ назвали возможные даты боксёрского боя Ковалёва и Альвареса

Поединок между чемпионом мира по версии Всемирной боксёрской организации (WBO) в полутяжёлом весе россиянином Сергеем Ковалёвым и обладателем поясов Всемирного боксёрского совета (WBC), Всемирной боксёрской ассоциации (WBA) с приставкой Super и Международной боксёрской федерации (IBF) в среднем весе мексиканцем Саулем Альваресом может пройти 19 или 26 октября 2019 года.

Об этом сообщает BoxingScene. Если стороны договорятся о проведении боя, то Ковалёв отменит бой с обязательным претендентом — британцем Энтони Ярдом. Отмечается, что в команде Ярда уже дали согласие на это с условием выплаты отступных.

Альварес же в случае неудачных переговоров с Ковалёвым встретится с претендентом на пояс IBF Сергеем Деревянченко. При этом стриминговая платформа DAZN согласится на проведение этого поединка только в случае третьего боя Канело с Геннадием Головкиным.

Ранее чемпион WBA Смит выразил заинтересованность в поединке с Ковалёвым.