СМИ назвали возможные даты боксёрского боя Ковалёва и Альвареса
- AFP
Об этом сообщает BoxingScene. Если стороны договорятся о проведении боя, то Ковалёв отменит бой с обязательным претендентом — британцем Энтони Ярдом. Отмечается, что в команде Ярда уже дали согласие на это с условием выплаты отступных.
Альварес же в случае неудачных переговоров с Ковалёвым встретится с претендентом на пояс IBF Сергеем Деревянченко. При этом стриминговая платформа DAZN согласится на проведение этого поединка только в случае третьего боя Канело с Геннадием Головкиным.
Ранее чемпион WBA Смит выразил заинтересованность в поединке с Ковалёвым.