Чемпион WBA Смит выразил заинтересованность в поединке с Ковалёвым
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«Не думаю, что Ковалёв уйдёт в более высокую весовую категорию. Если мне предложат бой с ним, я могу перейти в следующий дивизион. Он является первым номером в рейтинге. Было бы здорово стать чемпионом мира в двух весовых категориях, этот бой был бы мне интересен», — приводит слова боксёра Смита BoxingScene.
Также Смит выразил мнение, что обладатель трёх поясов в среднем весе Сауль Альварес проведёт третий бой с казахстанцем Геннадием Головкиным.
Ранее сообщалось, что Ковалёв и Ярд договорились о проведении боя в России.