Чемпион WBA Смит выразил заинтересованность в поединке с Ковалёвым

Чемпион мира по версии Всемирной боксёрской ассоциации (WBA) в среднем весе Каллум Смит заявил, что может сменить категорию ради поединка с обладателем титула Всемирной боксёрской организации (WBO) в полутяжёлом весе — россиянином Сергеем Ковалёвым.

«Не думаю, что Ковалёв уйдёт в более высокую весовую категорию. Если мне предложат бой с ним, я могу перейти в следующий дивизион. Он является первым номером в рейтинге. Было бы здорово стать чемпионом мира в двух весовых категориях, этот бой был бы мне интересен», — приводит слова боксёра Смита BoxingScene.

Также Смит выразил мнение, что обладатель трёх поясов в среднем весе Сауль Альварес проведёт третий бой с казахстанцем Геннадием Головкиным.

Ранее сообщалось, что Ковалёв и Ярд договорились о проведении боя в России.