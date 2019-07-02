Чемпион WBA Смит выразил заинтересованность в поединке с Ковалёвым

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Чемпион мира по версии Всемирной боксёрской ассоциации (WBA) в среднем весе Каллум Смит заявил, что может сменить категорию ради поединка с обладателем титула Всемирной боксёрской организации (WBO) в полутяжёлом весе — россиянином Сергеем Ковалёвым.
Чемпион WBA Смит выразил заинтересованность в поединке с Ковалёвым
  • © Marcel Thomas/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

«Не думаю, что Ковалёв уйдёт в более высокую весовую категорию. Если мне предложат бой с ним, я могу перейти в следующий дивизион. Он является первым номером в рейтинге. Было бы здорово стать чемпионом мира в двух весовых категориях, этот бой был бы мне интересен», — приводит слова боксёра Смита BoxingScene.

Также Смит выразил мнение, что обладатель трёх поясов в среднем весе Сауль Альварес проведёт третий бой с казахстанцем Геннадием Головкиным.

Ранее сообщалось, что Ковалёв и Ярд договорились о проведении боя в России.

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