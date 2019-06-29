Ковалёв и Ярд договорились о проведении боя в России

Промоутер чемпиона мира по версии Всемирной боксёрской организации (WBO) Сергея Ковалёва Кэти Дува сообщила о достижении договорённости с представителем обязательного претендента на титул — Энтони Ярда — о проведении поединка в России.

По словам Дувы, которые приводит ТАСС, стороны достигли договорённости о проведении поединка в России, и теперь осталось дождаться завершения контрактных процедур со стороны команды Ярда и организаторов боя.

В активе 36-летнего Ковалёва 33 победы, 28 из которых он одержал нокаутом, три поражения и одна ничья.

25-летний Ярд одержал 18 побед (17 — нокаутом) и не потерпел ни одного поражения.

Ранее сообщалось, что Артур Бетербиев бросил вызов Ковалёву.