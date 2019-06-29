Ковалёв и Ярд договорились о проведении боя в России

Короткая ссылка
Промоутер чемпиона мира по версии Всемирной боксёрской организации (WBO) Сергея Ковалёва Кэти Дува сообщила о достижении договорённости с представителем обязательного претендента на титул — Энтони Ярда — о проведении поединка в России.
Ковалёв и Ярд договорились о проведении боя в России
  • © Marcel Thomas/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

По словам Дувы, которые приводит ТАСС, стороны достигли договорённости о проведении поединка в России, и теперь осталось дождаться завершения контрактных процедур со стороны команды Ярда и организаторов боя.

В активе 36-летнего Ковалёва 33 победы, 28 из которых он одержал нокаутом, три поражения и одна ничья.

25-летний Ярд одержал 18 побед (17 — нокаутом) и не потерпел ни одного поражения.

Ранее сообщалось, что Артур Бетербиев бросил вызов Ковалёву.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить