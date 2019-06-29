Ковалёв и Ярд договорились о проведении боя в России
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По словам Дувы, которые приводит ТАСС, стороны достигли договорённости о проведении поединка в России, и теперь осталось дождаться завершения контрактных процедур со стороны команды Ярда и организаторов боя.
В активе 36-летнего Ковалёва 33 победы, 28 из которых он одержал нокаутом, три поражения и одна ничья.
25-летний Ярд одержал 18 побед (17 — нокаутом) и не потерпел ни одного поражения.
Ранее сообщалось, что Артур Бетербиев бросил вызов Ковалёву.