СМИ: «Ювентус» отказался продать Дибалу в «Тоттенхэм» за €50 млн

Туринский «Ювентус» отклонил предложение лондонского «Тоттенхэма» о переходе аргентинского форварда Пауло Дибалы.

Как сообщает La Stampa, туринский «Ювентус» отклонил предложение «Тоттенхэма» о трансфере Пауло Дибалы за €50 млн. По информации источника, итальянский клуб хотел бы получить больше денег за игрока.

Дибала выступает за «Ювентус» с 2015 года. В прошлом сезоне аргентинец провёл 42 матча во всех турнирах, забил десять голов и отдал пять результативных передач.

Ранее сообщалось, что «Зенит» заинтересован в переходе футболиста Наингголана.