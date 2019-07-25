СМИ: «Зенит» заинтересован в переходе футболиста Наингголана

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В сферу интересов действующего чемпиона России по футболу попал полузащитник миланского «Интера» Раджа Наингголан.
СМИ: «Зенит» заинтересован в переходе футболиста Наингголана
  • © Giuseppe Cottini/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

Как сообщает Inter News, санкт-петербургский «Зенит» заинтересован в подписании бельгийского футболиста Раджи Наингголана. По информации источника, сине-бело-голубые готовы платить игроку €4,5 млн в год без учёта бонусов. Миланский «Интер», который владеет правами на игрока, хотел бы отпустить его в другой клуб.

Препятствием для перехода может стать желание игрока вернуться в «Кальяри», где он выступал с 2010 по 2014 год. Однако клуб из Сардинии не в состоянии платить футболисту требуемую сумму.

Ранее сообщалось, что футболист «Ювентуса» может продолжить карьеру в «Зените».

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