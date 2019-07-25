СМИ: Футболист «Ювентуса» может продолжить карьеру в «Зените»

Защитник туринского футбольного клуба «Ювентус» Мерих Демирал попал в сферу интересов петербургского «Зенита».

Как сообщает Tuttosport, возможный уход 21-летнего турецкого футболиста связывают с тем, что в «Ювентусе» перебор игроков на позиции центрального защитника.

Отмечается, что, помимо «Зенита», в услугах Демирала заинтересованы «Милан», «Рома», «Фиорентина» и «Манчестер Юнайтед».

Демирал перешёл в «Ювентус» в начале июля 2019 года.

Ранее Александр Медведев рассказал о будущем футболиста Нобоа в «Зените».