СМИ: Футболист «Ювентуса» может продолжить карьеру в «Зените»
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Как сообщает Tuttosport, возможный уход 21-летнего турецкого футболиста связывают с тем, что в «Ювентусе» перебор игроков на позиции центрального защитника.
Отмечается, что, помимо «Зенита», в услугах Демирала заинтересованы «Милан», «Рома», «Фиорентина» и «Манчестер Юнайтед».
Демирал перешёл в «Ювентус» в начале июля 2019 года.
Ранее Александр Медведев рассказал о будущем футболиста Нобоа в «Зените».