Медведев рассказал о будущем футболиста Нобоа в «Зените»

Генеральный директор петербургского футбольного клуба «Зенит» Александр Медведев ответил на вопрос о возможном переходе полузащитника команды Кристиана Нобоа в «Сочи».

«На данный момент Нобоа — игрок «Зенита». Что касается «Сочи», то переговоры, которые они вели с Нобоа по контракту, — это дело клуба «Сочи». Раз Нобоа сейчас игрок «Зенита», значит, «Сочи» и Кристиан соглашения не достигли», — цитирует функционера «Чемпионат».

При этом он не стал давать прогнозы относительно возможного трансфера хавбека в текущее окно. Он также не знает, готов ли «Сочи» дальше вести переговоры по переходу Нобоа.

Нобоа перешёл в «Зенит» в 2017 году. В минувшем сезоне он сыграл 12 матчей за сине-бело-голубых, забил один мяч и сделал одну результативную передачу.

Ранее сообщалось, что «Зенит» объявил о переходе вратаря Васютина.