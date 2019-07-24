Медведев рассказал о будущем футболиста Нобоа в «Зените»
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«На данный момент Нобоа — игрок «Зенита». Что касается «Сочи», то переговоры, которые они вели с Нобоа по контракту, — это дело клуба «Сочи». Раз Нобоа сейчас игрок «Зенита», значит, «Сочи» и Кристиан соглашения не достигли», — цитирует функционера «Чемпионат».
При этом он не стал давать прогнозы относительно возможного трансфера хавбека в текущее окно. Он также не знает, готов ли «Сочи» дальше вести переговоры по переходу Нобоа.
Нобоа перешёл в «Зенит» в 2017 году. В минувшем сезоне он сыграл 12 матчей за сине-бело-голубых, забил один мяч и сделал одну результативную передачу.
Ранее сообщалось, что «Зенит» объявил о переходе вратаря Васютина.