Медведев рассказал о будущем футболиста Нобоа в «Зените»

Короткая ссылка
Генеральный директор петербургского футбольного клуба «Зенит» Александр Медведев ответил на вопрос о возможном переходе полузащитника команды Кристиана Нобоа в «Сочи».
Медведев рассказал о будущем футболиста Нобоа в «Зените»
  • © Maksim Konstantinov
  • globallookpress.com

«На данный момент Нобоа — игрок «Зенита». Что касается «Сочи», то переговоры, которые они вели с Нобоа по контракту, — это дело клуба «Сочи». Раз Нобоа сейчас игрок «Зенита», значит, «Сочи» и Кристиан соглашения не достигли», — цитирует функционера «Чемпионат».

При этом он не стал давать прогнозы относительно возможного трансфера хавбека в текущее окно. Он также не знает, готов ли «Сочи» дальше вести переговоры по переходу Нобоа.

Нобоа перешёл в «Зенит» в 2017 году. В минувшем сезоне он сыграл 12 матчей за сине-бело-голубых, забил один мяч и сделал одну результативную передачу.

Ранее сообщалось, что «Зенит» объявил о переходе вратаря Васютина.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить