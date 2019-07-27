Лобов может провести бой с бывшим боксёром Ханом

Короткая ссылка
Российский боец Артём Лобов может встретиться с экс-чемпионом мира по боксу Амиром Ханом.
Лобов может провести бой с бывшим боксёром Ханом
  • © Instagram

«Боксёрский поединок Артёма Лобова и Амира Хана нас интересует. Глава Bare Knuckle FC Джон Кавана поддержал такой вариант встречи в нашем промоушене, мы готовы к переговорам. Если сумеем наладить контакт с обеими сторонами, то это может произойти. Но у нас также есть и другие варианты для Артёма. Хотим, чтобы он провёл поединок с боксёром мирового уровня», — цитирует Bloody Elbow главу промоушена BRAVE CF Мохаммеда Шахида.

В своём последнем бою Артём Лобов победил экс-чемпиона мира по боксу Пола Малиньяджи. Встреча проходила под эгидой промоушена по кулачным боям Bare Knuckle FC

Ранее Уайлдер заявил, что футболист «Арсенала» Колашинац имеет будущее в боксе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить