Лобов может провести бой с бывшим боксёром Ханом

Российский боец Артём Лобов может встретиться с экс-чемпионом мира по боксу Амиром Ханом.

«Боксёрский поединок Артёма Лобова и Амира Хана нас интересует. Глава Bare Knuckle FC Джон Кавана поддержал такой вариант встречи в нашем промоушене, мы готовы к переговорам. Если сумеем наладить контакт с обеими сторонами, то это может произойти. Но у нас также есть и другие варианты для Артёма. Хотим, чтобы он провёл поединок с боксёром мирового уровня», — цитирует Bloody Elbow главу промоушена BRAVE CF Мохаммеда Шахида.

В своём последнем бою Артём Лобов победил экс-чемпиона мира по боксу Пола Малиньяджи. Встреча проходила под эгидой промоушена по кулачным боям Bare Knuckle FC

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