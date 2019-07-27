Уайлдер считает, что футболист «Арсенала» Колашинац имеет будущее в боксе

Чемпион мира по версии Всемирного боксёрского совета (WBC) Деонтей Уайлдер прокомментировал видео, на котором футболист «Арсенала» Сеад Колашинац отбивается от вооружённых налетчиков.

«Он хорошо двигается, приближается и отходит. Смотрите, как он выбрасывает хук. Не знаю, какая у него техника, но он весьма подвижен. С ним надо поработать, не дать ему показать всё раньше времени, потому что он предсказуем, это делает его уязвимым. Но у него быстрые ноги, и с этим можно работать», — приводит слова Уайлдера The Sun.

Сеад Колашинац сумел защитить себя и партнёра по команде Месута Озила от вооружённых преступников, которые напали на футболистов в одном из районов Северного Лондона.

Ранее сообщалось, что известно о нападении на игроков лондонского «Арсенала».