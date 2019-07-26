СМИ: В Бразилии отец и сын выступят на одном турнире по ММА

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Боец смешанных единоборств Диего Брага и его сын Габриэль вместе примут участие в турнире Future MMA 7.
СМИ: В Бразилии отец и сын выступят на одном турнире по ММА

Как сообщает MMA Fighting, на турнире Future MMA 7 встретятся Диего Брага и Джамиль Сильвейра. В рамках этого же события свой бой проведёт и Габриэль Брага, которому будет противостоять Жан Инасио Соарес.

Диего Брага начал профессиональную карьеру в 2003 году, имея за плечами 22 победы, восемь поражений и одну ничью. Его сын дебютировал на большой арене в прошлом году, успев одержать три победы.              

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