СМИ: В Бразилии отец и сын выступят на одном турнире по ММА

Боец смешанных единоборств Диего Брага и его сын Габриэль вместе примут участие в турнире Future MMA 7.

Как сообщает MMA Fighting, на турнире Future MMA 7 встретятся Диего Брага и Джамиль Сильвейра. В рамках этого же события свой бой проведёт и Габриэль Брага, которому будет противостоять Жан Инасио Соарес.

Диего Брага начал профессиональную карьеру в 2003 году, имея за плечами 22 победы, восемь поражений и одну ничью. Его сын дебютировал на большой арене в прошлом году, успев одержать три победы.

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