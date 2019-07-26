Леклер показал лучшее время на второй практике Гран-при «Формулы-1» в Германии

Пилот Ferrari Шарль Леклер показал лучшее время во втором практическом заезде на Гран-при «Формулы-1» в Германии.

Лучший круг Леклера — 1:13,449, что на 0,124 секунды лучше, чем у его напарника по команде немца Себастьяна Феттеля. Третий результат — у гонщика Mercedes Льюиса Хэмилтона.

Российский пилот Toro Rosso Даниил Квят занял 12-е место, уступив Леклеру 1,351 секунды. Гран-при Германии проходит на трассе «Хоккенхаймринг».

Ранее сообщалось, что Феттель выиграл первую практику Гран-при Германии, Квят — 14-й.