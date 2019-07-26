Мостовой: на месте Кононова я бы принёс извинения

Бывший футболист московского «Спартака» Александр Мостовой призвал главного тренера команды Олега Кононова извиниться за слова в адрес бывшего игрока команды Фёдора Черенкова.

«Лично меня данная ситуация задела. Это официальное мероприятие — и такая ошибка. Скажи подобное непубличный человек, шумихи бы не было. На месте Кононова после такой ошибки я бы принёс извинения, однако прошло столько времени, а от него не слышно ничего», — цитирует Мостового «Чемпионат».

Олег Кононов поздравил болельщиков «Спартака» и близких Фёдора Черенкова с 60-летием футболиста. Экс-игрок московской команды ушёл из жизни в 2014 году.

Ранее Дасаев заявил, что слова Шалимова в адрес Кононова недопустимы.