Мостовой: на месте Кононова я бы принёс извинения

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Бывший футболист московского «Спартака» Александр Мостовой призвал главного тренера команды Олега Кононова извиниться за слова в адрес бывшего игрока команды Фёдора Черенкова.
Мостовой: на месте Кононова я бы принёс извинения
  • РИА Новости

«Лично меня данная ситуация задела. Это официальное мероприятие — и такая ошибка. Скажи подобное непубличный человек, шумихи бы не было. На месте Кононова после такой ошибки я бы принёс извинения, однако прошло столько времени, а от него не слышно ничего», — цитирует Мостового «Чемпионат».

Олег Кононов поздравил болельщиков «Спартака» и близких Фёдора Черенкова с 60-летием футболиста. Экс-игрок московской команды ушёл из жизни в 2014 году.

Ранее Дасаев заявил, что слова Шалимова в адрес Кононова недопустимы.

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