Мостовой: на месте Кононова я бы принёс извинения
- РИА Новости
«Лично меня данная ситуация задела. Это официальное мероприятие — и такая ошибка. Скажи подобное непубличный человек, шумихи бы не было. На месте Кононова после такой ошибки я бы принёс извинения, однако прошло столько времени, а от него не слышно ничего», — цитирует Мостового «Чемпионат».
Олег Кононов поздравил болельщиков «Спартака» и близких Фёдора Черенкова с 60-летием футболиста. Экс-игрок московской команды ушёл из жизни в 2014 году.
Ранее Дасаев заявил, что слова Шалимова в адрес Кононова недопустимы.