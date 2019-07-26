Дасаев заявил, что слова Шалимова в адрес Кононова недопустимы

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Бывший вратарь московского «Спартака» Ринат Дасаев прокомментировал высказывания экс-футболиста команды Игоря Шалимова в адрес нынешнего главного тренера красно-белых Олега Кононова.
Дасаев заявил, что слова Шалимова в адрес Кононова недопустимы
  • РИА Новости

«Высказываться так, как сделал это Шалимов о Кононове, нельзя. Может, главный тренер сбился, не так что-то сказал, но он ведь говорил от души. Следует иметь уважение к человеку», — цитирует экс-голкипера «Чемпионат».

Он также подчеркнул, что Шалимов может продолжать говорить о готовности возглавить «Спартак», но достойно ответить делом после слов может не каждый.

«Может, у него с Кононовым какие-то передряги были ещё в «Краснодаре», точно не знаю. Но Шалимов — солидный человек, он должен вести себя соответствующе», — сказал Дасаев.

25 июля Кононов и игроки «Спартака» посетили Троекуровское кладбище, где почтили память легендарного футболиста красно-белых Фёдора Черенкова. Кононов поздравил фанатов и близких Черенкова с днём 60-летия со дня его рождения, чем вызвал негативную реакцию Шалимова.

Ранее Шалимов заявил, что не считает резкими свои слова в адрес Кононова.

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