«Тамбов» опубликовал видео, посвящённое предстоящему матчу со «Спартаком»
- @fctambov68
Видеоролик размещён на официальном YouTube-канале клуба.
Главным героем видео стал волк, являющийся талисманом «Тамбова». На протяжении ролика он тренируется под музыку из фильма «Рокки». В одном из фрагментов он заходит в холодильную камеру, где на крюках висят свиные туши.
Матч «Тамбов» — «Спартак» состоится 27 июля на стадионе «Мордовия Арена» в Саранске. Начало — в 16:30 мск.
Ранее сообщалось, что «Спартак» отдал Ломовицкого в аренду «Арсеналу».