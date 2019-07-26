«Тамбов» опубликовал видео, посвящённое предстоящему матчу со «Спартаком»

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Футбольный клуб «Тамбов» опубликовал ролик, посвящённый предстоящему матчу третьего тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским «Спартаком».
«Тамбов» опубликовал видео, посвящённое предстоящему матчу со «Спартаком»
  • @fctambov68
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Видеоролик размещён на официальном YouTube-канале клуба.

Главным героем видео стал волк, являющийся талисманом «Тамбова». На протяжении ролика он тренируется под музыку из фильма «Рокки». В одном из фрагментов он заходит в холодильную камеру, где на крюках висят свиные туши.

Матч «Тамбов» — «Спартак» состоится 27 июля на стадионе «Мордовия Арена» в Саранске. Начало — в 16:30 мск. 

Ранее сообщалось, что «Спартак» отдал Ломовицкого в аренду «Арсеналу».

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