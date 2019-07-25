СМИ: «Спартак» отдал Ломовицкого в аренду «Арсеналу»

Тульский «Арсенал» арендовал 21-летнего полузащитника «Спартака» Александра Ломовицкого до конца сезона.

Как сообщает Metaratings.ru, тульский «Арсенал» взял в аренду полузащитника «Спартака» Александра Ломовицкого. Соглашение рассчитано на один сезон без права приоритетного выкупа.

Ломовицкий дебютировал за «Спартак» в 2018 году. В нынешнем чемпионате игрок успел сыграть один матч за красно-белых, выйдя в стартовом составе в поединке первого тура против «Сочи».

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