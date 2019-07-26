Сербский теннисист Джокович снялся с «Мастерса» в Монреале вслед за Федерером
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«Мне жаль об этом говорить, но я решил сняться с турнира. При поддержке моей команды я решил, что моему организму нужно больше времени на восстановление и возвращение в игру», — цитирует Джоковича официальный сайт ATP.
До этого с турнира снялись швейцарец Роджер Федерер и аргентинец Хуан Мартин дель Потро.
Действующим победителем «Мастерса» в Монреале является испанец Рафаэль Надаль.
Турнир стартует 5 августа.
Ранее Потапова обыграла Марцинкевич на турнире WTA в Юрмале.