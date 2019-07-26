Сербский теннисист Джокович снялся с «Мастерса» в Монреале вслед за Федерером

Первая ракетка мира серб Новак Джокович заявил, что решил сняться с турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) серии «Мастерс» в канадском Монреале.

«Мне жаль об этом говорить, но я решил сняться с турнира. При поддержке моей команды я решил, что моему организму нужно больше времени на восстановление и возвращение в игру», — цитирует Джоковича официальный сайт ATP.

До этого с турнира снялись швейцарец Роджер Федерер и аргентинец Хуан Мартин дель Потро.

Действующим победителем «Мастерса» в Монреале является испанец Рафаэль Надаль.

Турнир стартует 5 августа.

Ранее Потапова обыграла Марцинкевич на турнире WTA в Юрмале.