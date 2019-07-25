Клишина назвала участие на ЧР по лёгкой атлетике ступенькой в подготовке к ЧМ

Российская легкоатлетка Дарья Клишина подвела итоги собственного выступления на чемпионате страны, на котором она завоевала золотую медаль в секторе прыжков в длину.

«Этот чемпионат стал для меня потрясающей технической тренировкой. В принципе, я ею довольна. Результат мог бы быть лучше, так как часть попыток были не с планки, а практически с трека. Я могла прыгнуть дальше, чем 6,82 м, но победа есть победа. Ничего страшного не произошло, я знаю, над чем работать. Сегодня было более стабильно, нежели на предыдущих стартах, каждый из которых в нынешнем сезоне — определённая ступенька на пути к чемпионату мира», — цитирует спортсменку «Матч ТВ».

Дарья Клишина завоевала золотую медаль чемпионата России, показав результат 6,82 м в секторе прыжков в длину и опередив ближайшую конкурентку Елену Соколову на 12 см.

Ранее сообщалось, что в Чебоксарах стартовал ЧР по лёгкой атлетике.