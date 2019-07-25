Борзаковский считает, что проблемы с допингом в регионах мешают ВФЛА восстановить статус

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Главный тренер сборной России по лёгкой атлетике Юрий Борзаковский рассказал об итогах круглого стола на тему антидопинговой политики в данном виде спорта.
Борзаковский считает, что проблемы с допингом в регионах мешают ВФЛА восстановить статус
  • РИА Новости

«Провели круглый стол на тему антидопинговой культуры, на котором присутствовало достаточно много представителей регионов и личных тренеров спортсменов. Пока на местах мы имеем проблемы с допингом, это будет отражаться на сборной России и ВФЛА. Пытались донести до нашей легкоатлетической семьи, что каждому отдельному региону пора задуматься, потому что он влияет на вашу же работу и авторитет. Пока спортсмены с допинговым прошлым будут работать тренерами, мы не сможем вернуться к нормальной жизни. В национальной команде такое невозможно по определению, мы исключили полностью людей, имевших отношение к допингу, и дисквалифицированных специалистов. Диалог получился содержательным, многие высказывались, и мне кажется, что в ближайшее время ситуация изменится в положительную сторону», — заявил Борзаковский журналистам.

Также наставник национальной сборной по лёгкой атлетике добавил, что во время круглого стола обсуждались также вопросы о повышении квалификации отечественных тренеров и уровня оплаты их труда.

Ранее глава ВФЛА рассказал о работе над претензиями от рабочей группы IAAF.

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