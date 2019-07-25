Глава ВФЛА рассказал о работе над претензиями от рабочей группы IAAF

Президент Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин рассказал о работе, которая ведётся организацией для восстановления в правах.

«На данный момент проведена большая работа с претензиями от рабочей группы. У нас было совещание закрытого характера, обсуждались вопросы на уровне правительства, скоро будет большой круглый стол, где также соберутся все тренеры», — приводит слова Шляхтина «Матч ТВ».

Членство ВФЛА в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) было приостановлено в ноябре 2015 года. 9 июня ВФЛА в очередной раз не была восстановлена в правах.

Ранее сообщалось, что Мария Ласицкене стала первой российской легкоатлеткой, возглавившей общий мировой рейтинг IAAF.